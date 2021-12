Netflix, una nuova serie ottiene il 100% su Rotten Tomatoes: non potete perderla!

Squid Game sarà la serie più chiacchierata dell'anno, ma un'altra insospettabile serie sempre sulla piattaforma digitale di Netflix ha totalizzato un punteggio altissimo su Rotten Tomatoes e per giunta è stata cancellata dal colosso dello streaming, quindi sembra molto improbabile che ne vedremo una seconda stagione: si tratta di Dash & Lily.

Grazie alle 34 recensioni ricevute, tutte sorprendentemente più che positive, Dash & Lily ha centrato un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes; la cancellazione di Dash & Lily deriva dalla mancanza di abbastanza pubblico, tale da giustificare la realizzazione di una seconda stagione che a questo punto non arriverà mai. Ecco cosa aveva detto il produttore Shawn Levy non solo a proposito del triste destino dello show ma anche di quello di un'altra serie, I'm Not Ok with This cancellata da Netflix nell'agosto 2020:

"Al momento no. Sogniamo di tornare in un qualche modo [con I'm Not Okay With This]? Sì. Ma al momento non ci sono dei piani al riguardo, e questa è stata una lezione straziante", ha spiegato "È un promemoria del fatto che a volte puoi creare qualcosa di veramente buono e far bene il tuo lavoro, ma non hai comunque alcun controllo sugli ascolti o gli incassi al box-office".

"Quindi è una di quelle serie, come Dash & Lily, che ha appena vinto un certo numero di Daytime Emmy, dove noi alla 21 Laps sentiamo di aver realizzato lo show che avevamo promesso. Abbiamo fatto la serie che volevamo fare. Ma non abbastanza persone l'hanno vista, e questo è un crudele strumento di misura nell'era della guerra dello streaming. E, a volte, se non attiri abbastanza occhi, non puoi realizzare altri episodi. Ed è ciò che è successo qui", ha poi concluso.

Sembra dunque che non avremo modo di vedere come continua la storia di Dash & Lily, ma è vero anche che, di questi tempi, non bisogna mai dire mai.