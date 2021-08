Dash & Lily, Netflix cancella la serie dopo una sola stagione? Le parole del produttore

Nel 2019 era stata annunciata la produzione della serie tv Dash & Lily, adattamento televisivo del libro di Rachel Cohn e David Levithan Dash & Lily's Book of Dares, di cui ne è poi stata realizzata una prima stagione. Prima e ultima, a quanto pare, perché lo show sarebbe già stato cancellato dalla piattaforma streaming.

Se siete dei fan della serie Netflix Dash & Lily potremmo avere delle brutte notizie per voi.

Stando a delle recenti dichiarazioni di Shawn Levy, produttore di Dash & Lily, lo show non avrà ulteriori episodi, proprio come un'altra serie da lui prodotta e cancellata da Netflix, I'm Not Okay With This.

È stato proprio parlando delle possibilità di un ritorno di quest'ultima che Levy ha menzionato la serie romantica con protagonisti Austin Abrams e Midori Francis.

"Al momento no. Sogniamo di tornare in un qualche modo [con I'm Not Okay With This]? Sì. Ma al momento non ci sono dei piani al riguardo, e questa è stata una lezione straziante" ha spiegato "È un promemoria del fatto che a volte puoi creare qualcosa di veramente buono e far bene il tuo lavoro, ma non hai comunque alcun controllo sugli ascolti o gli incassi al boxoffice"

"Quindi è una di quelle serie, come Dash & Lily, che ha appena vinto un certo numero di Daytime Emmy, dove noi alla 21 Laps sentiamo di aver realizzato lo show che avevamo promesso. Abbiamo fatto la serie che volevamo fare. Ma non abbastanza persone l'hanno vista, e questo è un crudele strumento di misura nell'era della guerra dello streaming. E, a volte, se non attiri abbastanza occhi, non puoi realizzare altri episodi. Ed è ciò che è successo qui" ha poi concluso.

Sembra dunque che non avremo modo di vedere come continua la storia di Dash & Lily, ma è vero anche che, di questi tempi, non bisogna mai dire mai.