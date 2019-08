La data del debutto di Watchmen su HBO potrebbe esser stata rivelata

La serie su Watchmen è chiamata ad essere uno dei fiori all'occhiello della prossima programmazione autunnale di HBO: la graphic novel di Alan Moore è ormai oggetto di culto e metter mano ad un seguito è un progetto tanto rischioso quanto potenzialmente esplosivo, per cui l'attesa è destinata a crescere ora dopo ora.

Attesa che, per ora, non trova ancora conforto in una data ufficiale per il debutto della serie. Qualcosa, però, sembra in procinto di essere rivelato: pare infatti che Entertainment Weekly abbia in serbo per i prossimi giorni un'intervista allo showrunner David Lindelof nella quale sarebbe presente anche la rivelazione della fatidica data.

C'è di più: secondo alcune indiscrezioni la data designata sarebbe già trapelata e corrisponderebbe a quella di domenica 20 ottobre. Sarà vero o si tratta solo di un'allucinazione dovuta al troppo hype? Non resta che aspettare per scoprirlo, ma le fonti sembrano essere piuttosto attendibili.

Lindelof, d'altronde, sembra essere piuttosto generoso in quanto ad anticipazioni su Watchmen: recentemente lo sceneggiatore ha parlato abbastanza approfonditamente della serie, rivelandone alcuni dettagli. Un segnale d'allarme arriva invece proprio da Alan Moore: pare infatti che il leggendario autore non abbia gradito molto lo show prodotto da HBO, tanto da avere con lo stesso Lindelof alcuni scambi di battute non proprio amichevoli.