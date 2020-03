La data della Notte del Giudizio è arrivata: ecco come i fan di The Purge hanno reagito

Mentre aspettiamo novità sulla terza stagione di The Purge, qualcuno ha notato che la data in cui accadono i terribili eventi dei film e della serie è arrivata e si è quindi preparato di conseguenza.

Il film originale del 2013, che ha gettato le basi per un vero e proprio franchise, si basava proprio sull'idea di una società che permettesse qualsiasi tipo di comportamento criminale, incluso l'omicidio, ma solo per un periodo limitato di 12 ore. La data designata per questa esplosione di anarchia violenta era il 21 marzo.

In quel giorno alcuni utenti su Twitter hanno pubblicato le loro reazioni. C'è chi si è armato, in pieno stile americano, per affrontare i possibili malintenzionati, e chi ha fatto notare che l'ordine di restare nelle proprie abitazioni a causa del Coronavirus è stato emesso proprio nello stesso giorno in California. Anche nella società distopica di The Purge i cittadini dovevano chiudersi in casa, con sistemi di sicurezza sofisticati, per non subire i danni di chi partecipava allo Sfogo.

The Purge fa parte delle 5 serie horror di Amazon Prime Video che vi consigliamo. Vi lasciamo con la recensione della seconda stagione di The Purge, che si è occupata di narrare gli eventi accaduti tra due Notti del Giudizio.