Ecco le date di uscite de L'amica Geniale 2, Montalbano e le altre fiction Rai

La RAI ha pubblicato i palinsesti invernali che copriranno i primi mesi del 2020, in cui spicca la data di uscita della seconda stagione de L'amica Geniale, che si è da poco mostrata con nuove immagini ufficiali, dove Lila ed Elena sono ormai adulte .

Nella programmazione non mancano ritorni come Il Commissario Montalbano e Don Matteo, ma ci sarà spazio anche per le novità.



L’Amica Geniale, tratta dalla saga letteraria di Elena Ferrante, coprirà il secondo romanzo della quadrilogia (Storia del nuovo cognome) e andrà in onda su Rai 1 in prima serata a partire dal 10 febbraio 2020, con i primi due episodi.



Le nuove avventure del Commissario Montalbano, invece, arriveranno dal 9 al 16 marzo 2020, portando avanti una serie ormai ventennale. Tra le novità, Luca Zingaretti alla regia. L'attore, che in tutti questi anni ha interpretato il personaggio creato da Andrea Camilleri, dovrà raccogliere la pesante eredità del regista Alberto Sironi, scomparso il 5 agosto 2019. Dopo i nuovi episodi, verranno trasmesse le repliche a partire dal 23 marzo.



I nuovi episodi di Don Matteo, con Terence Hill protagonista, verranno trasmessi tra il 9 gennaio e il 19 marzo 2020 con nuove indagini per l'intramontabile personaggio. Inoltre, potrebbe trattarsi dell'ultima stagione.



Tra le novità, segnaliamo Angela, fiction dalle tinte thriller con Vanessa Incontrada, in onda dal 12 al 26 gennaio;

Vite in Fuga, un dramma familiare con protagonista Anna Valle, trasmesso dal 23 febbraio; La Guerra è finita, serie con Michele Riondino e Isabella Ragonese, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e che debutterà il 13 gennaio; Medical Report, medical drama con protagonista Luca Argentero, in arrivo il 26 marzo.



