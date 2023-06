Dave 3, il finale di stagione è all'insegna di Brad Pitt

La terza stagione di Dave si è conclusa all'insegna di Brad Pitt, ma la sua presenza va ben oltre il semplice cameo: d'altronde il celebre attore si è sempre dichiarato un grandissimo fan della serie TV di Dave Burd, ancor prima che quest'ultimo lo contattasse.

"Nessuno di noi immaginava che avrebbe funzionato, tranne Dave" ha ricordato lo showrunner Jeff Chaffer. "La prima stagione, ancor prima che lo show terminasse, era una cosa del genere: 'Ehy, spero che i miei video musicali ti piacciano', oppure 'Ti fidi di me fino a un certo punto, perché ci conosciamo a malapena'. Ma Brad Pitt non entrerebbe in uno spettacolo se non lo reputasse tra i migliori". Era il dicembre 2022 quando Brad Pitt espresse il suo appoggio all'industria dello streaming.

Così ha aggiunto Burd: "No, non ho dovuto spostare le montagne per avere Brad Pitt nello show. E conoscevo già Drake. Quando l'ho incontrato, mi ha detto che la serie TV era uno dei più importanti spettacoli nella nostra generazione. Quindi, nel ricevere feedback da queste persone, in cuor mio penso che, se gli chiedessi di partecipare, forse diranno di sì. Naturalmente, per la programmazione si rivela un incubo. Ma a fine giornata... be', che dire? È una gioia per gli occhi".

L'ultima apparizione dell'attore di Seven, L'esercito delle 12 scimmie e Fight Club in una serie TV risale al lontano 2001, in occasione di Friends. Di certo, la sua vita sta notevolmente cambiando: basti pensare alla vendita della casa di produzione di Brad Pitt.

Tutti gli episodi di Da