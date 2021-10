Dave Chappelle commenta gli ultimi eventi in un video pubblicato su Instagram

Dopo lo sciopero dei dipendenti di Netflix a causa della polemica nata dalle battute transfobiche pronunciate in un suo show, Dave Chappelle si era detto aperto al dialogo. Oggi lo stand-up comedian ha pubblicato un video di cinque minuti sul suo Instagram in cui chiarisce la vicenda nel corso di uno spettacolo.

"La stampa ha detto che sono stato invitato a parlare con i dipendenti transgender di Netflix e ho rifiutato. Non è vero, se mi avessero invitato avrei accettato, anche se sono confuso su ciò di cui stiamo parlando", ha detto Chappelle. "Ho detto quello che ho detto, e hey, ho sentito quello che avete detto voi. Mio Dio, come potrei non averlo fatto? Avete affermato di volere un ambiente di lavoro sicuro a Netflix. Sembra che io sia l'unico che non può andare in ufficio".

Il comedian durante il discorso non si è detto pentito circa le battute sulla comunità trans, aggiungendone anzi di nuove. Ha poi sostenuto di non avere rancore nei confronti delle persone LGBTQI+, perché "tutti quelli che conosco della comunità sono stati amorevoli e di supporto". Chappelle, inoltre, ritiene che non si tratti di una situazione tra lui e la comunità LGBTQI+, ma semplicemente di interessi aziendali.



Il CEO di Netflix, Ted Sarandos ha ammesso le sue colpe circa la gestione del caso, che ha generato caos tra il personale della sua azienda e un grande interesse mediatico. Adesso ci si chiede cosa accadrà, e soprattutto quale risposta provocherà il video pubblicato da Chappelle.

Potete trovare le dichiarazioni integrali dello stand-up comedian in fondo all'articolo.