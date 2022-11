Dave Chapelle su Kanye West antisemita: 'Folle a dire quelle cose, ma a pensarci bene...'

Gli ultimi commenti antisemiti di Kanye West che si sono susseguiti nelle ultime settimane gli sono costati una fortuna, fra contratti rescissi e cancellazioni. Ma Dave Chapelle, alla sua maniera di fare comicità sempre molto sul filo, spezza quasi una lancia a suo favore: "Non è folle pensare quelle cose, solo dirle pubblicamente".

Il noto comico finito nel mirino, nell’ultimo anno, per delle “battute” davvero poco felici sulla comunità trans e LGBTQIA+, è tornato alla carica fra Netflix, spettacoli di stand up comedy e incontri pubblici. Il più recente al SNL, dove ha riprodotto una parodia di House of the Dragon che ovviamente è diventata il clou del suo show. Ma c’è stato un momento, ben più controverso, che è passato in secondo piano.

Il comico ha infatti aperto il suo monologo di 15 minuti prendendo in esame la situazione Kanye West, soprattutto la questione dei tweet antisemiti che parlavano dell’esistenza di una sorta di lobby ebraica, monopolistica e pericolosa, e sono costati a Ye miliardi di dollari in contratti. La rescissione di Adidas gli sarebbe costata il posto nella lista dei miliardari di Forbes, anche se lui nega. Ora, con un misto di ironia (ma anche di apparente serietà) Dave Chapelle ha ripreso la questione:

"Rinuncio all'antisemitismo in tutte le sue forme: è così, Kanye, che ti guadagni un po' di tempo. Sono in questo campo da 35 anni. E ci sono due parole in inglese che non dovresti mai dire: “Gli” ed “ebrei”. Niente di quello che dirai dopo sarà buono. Non penso che Kanye sia pazzo. Forse non sta bene, maono stato a Hollywood ed è proprio quello che ho visto. Ci sono molti ebrei. Ma ci sono anche molti neri a Ferguson e non significa che gestiscano il posto. Certo, se ti metti a collegare i puntini a Hollywood potresti avere l’impressione che gli ebrei gestiscano tutto. Non è una cosa folle da pensare, ma è una cosa folle da dire ad alta voce”.

