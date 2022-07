Dave Chappelle, il comico ospite a sorpresa dello spettacolo di Chris Rock e Kevin Hart

A sorpresa, Dave Chappelle è apparso al Madison Square Garden tutto esaurito sabato sera aprendo lo spettacolo comico di Chris Rock e Kevin Hart. Giunto senza preavviso sul palco con sigaretta alla mano, il comico ha fatto letteralmente sbellicare dalle risate tutto il pubblico.

"Mi sono dovuto intrufolare qui di nascosto", ha detto facendo riferimento alla recente cancellazione del suo spettacolo in Minnesota per via delle controversie dovute allo show Closer. Nonostante Ted Sarandos abbia ammesso le sue colpe sulla gestione del caso, le polemiche intorno a Dave Chappelle non accennano minimamente ad esaurirsi e lui, continua ad essere costantemente nell'occhio del ciclone, fortemente osteggiato nel corso delle sue esibizioni.

Chappelle è stato protagonista assoluto del palco per più di 20 minuti, e anche avuto modo di ricordare l'aggressione subita all'Hollywood Bowl. Il comico con la solita pungente ironia che lo contraddistingue, ha detto che spera che il suo aggressore abbia il vaiolo delle scimmie: "Non che dovrebbe morirne sia chiaro, ma spero che il culo gli pruda per almeno quattro o sei settimane".

Lo stesso Chris Rock ha scherzato sull'aggressione di Dave Chappelle, e il riferimento di certo è andato anche in quell'occasione a Will Smith e allo schiaffo ricevuto agli Oscar 2022 dopo i commenti fatti sul particolare "taglio" della moglie Jada.

I tre comici alla fine dello spettacolo si sono poi riuniti sul palco con una capra abbigliata con collane d'oro, nel tentativo di stabilire chi sia il migliore di tutti i tempi e sembra proprio che non siano giunti ad alcuna conclusione. Voi, chi preferite tra Dave Chappelle, Kevin Hart e Chris Rock?