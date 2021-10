Dave Chappelle, dipendenti Netflix licenziati o sospesi si scagliano contro lo streamer

La controversia di Dave Chappelle per le sue parole sulle comunità trans e LGBTQ+ nel suo speciale su Netflix The Closer/i>< si sta gonfiando ulteriormente mentre il National Labor Relations Board sta esaminando le accuse di "pratiche di lavoro sleali" contro lo streamer.

Nominando il co-CEO Ted Sarandos come "rappresentante del datore di lavoro", il manager del programma Netflix licenziato B. Pagels-Minor e l'ingegnere software senior sospeso Terra Field hanno presentato documenti all'agenzia federale il 27 ottobre per "ragioni false e pretestuose" e "ritorsione" contro di loro.



“Netflix si è impegnato nell'attività di cui sopra per impedire ai dipendenti di parlare delle condizioni di lavoro, cercando di creare un ambiente di lavoro sicuro e affermativo per i dipendenti di Netflix, parlando dei prodotti di Netflix e dell'impatto delle sue scelte di prodotti sulla comunità LGBTQ+ e fornendo supporto ai dipendenti che Netflix ha trattato in modo illegale", si legge nella dichiarazione di accusa che l'avvocato Laurie M. Burgess ha presentato. Avendo fallito ripetutamente nel reprimere il contraccolpo e uno sciopero del 20 ottobre, Netflix è stato conciliante, fino a un certo punto.



"Riconosciamo il dolore causato ai nostri colleghi trans nelle ultime settimane", ha detto a Deadline un portavoce dello streamer. "Ma vogliamo chiarire che Netflix non ha intrapreso alcuna azione contro i dipendenti per aver parlato".



In un recente video Chappelle si è detto disposto a incontrare i membri della comunità trans ma d'altra parte, Sarandos pare non voglia mettere a repentaglio la relazione dello streamer con Chappelle a causa di questa crisi. Mentre i dipendenti di Netflix, gli ex showrunner, GLAAD e la National Black Justice Coalition hanno condannato le denigrazioni di Chappelle, Sarandos inizialmente lo ha difeso, dicendo che non ha "oltrepassato il limite" con l'incitamento all'odio. Successivamente Sarandos si è assunto le sue colpe sulla gestione della situazione.



“Sento che avrei dovuto assicurarmi di riconoscere che un gruppo di nostri dipendenti stava soffrendo molto, avrei dovuto riconoscerlo in anticipo. Lo dico perché li rispetto profondamente e amo il contributo che hanno dato a Netflix. Stavano male e avrei dovuto riconoscerlo prima".



Tuttavia, Field e altri due membri dello staff che hanno criticato lo streamer per lo speciale di Chappelle sono stati improvvisamente sospesi all'inizio di ottobre per aver presumibilmente partecipato a una riunione virtuale che non sarebbe dovuta accadere. Il trio è stato reintegrato subito dopo quando l'assurdità della situazione è diventata pubblica. Quasi allo stesso tempo, l'organizzatrice dello sciopero Pagels-Minor è stata accusata di aver presumibilmente fatto trapelare informazioni molto specifiche sui compensi di Chappelle ai media. Pagels-Minor ha negato che qualsiasi notizia fosse trapelata e ha parlato durante lo sciopero del 20 ottobre:



“Voglio che mio figlio cresca in un mondo in cui vedono che il loro genitore, una persona di colore trans – perché io esisto, contrariamente a quanto dice lo speciale, contrariamente a quanto dicono molte persone – io sono una persona importante”. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi.