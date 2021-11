Dave Chappelle, ancora polemiche per The Closer: annullato un evento in suo onore

Sembra ancora lunga la strada per tirarsi completamente fuori dalle polemiche dinanzi al comico Dave Chappelle, dopo le polemiche generate dal suo ultimo speciale su Netflix, The Closer. La novità giunge dall'ex scuola di Chappelle, la Duke Ellington School of the Arts, che avrebbe dovuto ospitare un evento il 23 novembre.

L'appuntamento era stato organizzato per raccogliere fondi da destinare ad un nuovo teatro dedicato al comico.



Tuttavia, alla luce di un potenziale sciopero e protesta da parte degli studenti, l'evento è stato apparentemente annullato in favore di una cerimonia per nominare il teatro che si svolgerà direttamente il 22 aprile 2022.



Ecco la nota ufficiale della scuola:"Come istituto di apprendimento che promuove l'inclusione, la diversità, l'equità e l'appartenenza, ci preoccupiamo profondamente di proteggere il benessere e la dignità di ogni membro del nostro corpo studentesco, facoltà e comunità. Riteniamo inoltre che proseguire con l'evento, originariamente previsto per il 23 novembre 2021, senza prima affrontare le domande e le preoccupazioni dei membri della comunità di Ellington, sarebbe un'occasione mancata per un momento d'insegnamento".



Il caos non sembra finire, dopo le accuse di dipendenti licenziati a Netflix, dopo le dichiarazioni pubbliche dello streamer riguardo il caso Chappelle. Non è la prima cancellazione che riguarda un evento che coinvolge Dave Chappelle. Commentando l'annullamento di uno show a Indianapolis, Chappelle ha dichiarato di 'non poter nemmeno raccogliere fondi per i bambini' e che stanno 'cancellando cose che non volevo nemmeno fare'.

Sulle polemiche generate dal suo show, accusato di transfobia, il comico aveva spiegato:"Se qualcuno dice che le persone trans sono arrabbiate con me, si sbaglia. E se vedi [una persona trans], le offri un caffè o un rossetto o quello che vogliono, ditele che vi ha mandato Dave Chappelle".



Nei giorni scorsi Caitlyn Jenner ha difeso Dave Chappelle e il suo spettacolo, finito nell'occhio del ciclone dopo la pubblicazione su Netflix.