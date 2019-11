Dave Filoni sul nuovo personaggio di The Mandalorian: chiamatelo pure Baby Yoda

The Mandalorian, la nuova creatura di Jon Favreau ambientata nell'universo di Star Wars, è riuscita a far impazzire Internet grazie all'introduzione di un nuovo personaggio, che ha tra i suoi estimatori anche Ming-Na Wen e che è stato subito ribattezzato in "baby Yoda", nome non ufficiale ma che ha ricevuto la benedizione del regista Dave Filoni.

Il piccolo e adorabile personaggio, infatti, è della stessa razza di Yoda, ma è improbabile che si tratti della versione bambino del celebre maestro Jedi ammirato nei film di George Lucas. Per questo motivo, secondo alcuni fan "baby Yoda" non è un modo corretto con cui riferirsi a lui, ma ora l'intervento di Filoni potrebbe mettere tutti d'accordo.



Intervistato da Ash Crossan di Entertainment Tonight, il regista ha dichiarato che va bene riferirsi a questo nuovo personaggio con l'appellativo di "baby Yoda", ma ha anche sottolineato come il suo vero nome fa parte dei misteri della prima stagione dello show e dunque gli spettatori riceveranno senza dubbio maggiori indizi con il proseguire degli episodi. "Va bene, fa tutto parte del mistero", ha dichiarato Filoni.



The Child (così gli altri personaggi dello show si riferiscono a lui) ha da subito catturato le simpatie e le attenzioni dei fan, che stanno già invocando giocattoli e ogni sorta di prodotti dedicati al personaggio, che al momento non sono disponibili. Jon Favreau, il quale ha condiviso il concept originale di "baby Yoda", ha spiegato il perché della sua assenza dal merchandise ufficiale di The Mandalorian.

Ricordiamo che il prossimo episodio di The Mandalorian sarà disponibile il 22 novembre su Disney+.