Dave Franco protagonista della serie comedy dei Fratelli Farrelly per Quibi

Ordinata ufficialmente da Quibi la serie tv comedy di Peter e Bobby Farrelly, The Now, di cui il più piccolo dei Fratelli Franco, Dave, sarà il protagonista.

Continua ad ampliarsi il catalogo di serie originali della piattaforma streaming ideata da Jeffrey Katzenberg e Meg Whitman, Quibi.

Dopo l'annuncio di diversi progetti come Royalties, la musical comedy con Darren Criss, o l'adattamento di Come Farsi Lasciare in 10 Giorni, è arrivato anche l'ordine per una stagione completa di The Now, un'altra comedy a cui lavoreranno i Fratelli Farrelly, freschi di una vittoria agli Oscar per Green Book.

Lo show avrà come protagonista Dave Franco, ed "esaminerà cosa rende esattamente la vita degna di essere vissuta. Per Ed Poole (Franco) arriverà un momento di chiarezza dopo che un segreto appartenente al suo passato semberà voler distruggere il suo futuro. Realizzerà presto che l'unica cosa che potrà rendere la sua vita degna di essere vissuta è dimenticare il passato, fottere il futuro, e vivere semplicemente nel presente (in The Now, in lingua originale)".

Della sceneggiatura di The Now si occuperanno Peter Farrelly, Steve Leff e Pete Jones, mentre Peter e Bobby Farrelly dirigeranno gli episodi. Anonymous Content produrrà la serie.

Il lancio di Quibi è previsto per il 6 aprile 2020 nei paesi in cui è stato annunciato l'arrivo della piattaforma.