Dave Gibbons potrebbe adattare il romanzo sci-fI Treatment al cinema o in tv

Mentre Watchmen si sta per preparare a sbarcare sul piccolo schermo, Dave Gibbons - secondo quanto riporta Variety - avrebbe un altro adattamento in corso per la tv o il cinema di un romanzo di fantascienza intitolato Treatment. Si attendono ulteriori conferme a questo nuovo progetto per Gibbons che potrebbe essere imminente.

Treatment è un libro di fantascienza incentrato sui problemi sistemici dell''età moderna'. Treatment parla di lotta all'avidità sociale, alla disuguaglianza e altri mali del mondo attuale. Tre recessioni globali hanno reso il crimine estremamente comune e uno show è sorto per le masse, ponendo i criminali contro una schiera di persone per poterle uccidere.

Ex membri militari, ex forze dell'ordine e altre persone dello show cercano di emozionare il pubblico in un programma formato reality.



"Madfire è all'avanguardia nell'editoria già da anni" ha spiegato Dave Gibbons "utilizzando la tecnologia per rendere vive le storie a fumetti. Sono elettrizzato all'idea che Treatment faccia parte della loro espansione nel cinema e in televisione, non vedo l'ora di continuare la nostra lunga e felice collaborazione".

Nel frattempo Watchmen sta per sbarcare su Sky nel mese di ottobre e sullo show Damon Lindelof ha chiarito qualche settimana fa il coinvolgimento di Robert Redford nella serie. Mistero sul personaggio assegnato a Jeremy Irons, che nell'ultima immagine viene mostrato a cavallo. La serie sarà trasmessa su Sky Atlantic dal prossimo 28 ottobre.