David, il grande amore di Phebe in Friends: che fine ha fatto Hank Azaria?

David, noto anche come David il ragazzo scienziato e interpretato da Hank Azarai, è stato il primo serio interesse amoroso di Phoebe Buffay. La loro storia d'amore finì quando David dovette andare a Minsk per lavorare. Che fine ha fatto adesso l'attore?

David è apparso per la prima volta nell'episodio "The One With The Monkey" quando Phoebe gli urla contro perché la sua conversazione ad alta voce con il collega scienziato Max la deconcentra mentre suona la chitarra. Quando David spiega che stavano parlando di quanto fosse bella, viene subito perdonato e la ragazza decide di rompere il patto autoimposto del "nessun appuntamento" nel nuovo anno.

Sfortunatamente, dopo una breve e intensa conoscenza David è combattuto perché lui e Max hanno ricevuto una borsa di studio a Minsk, in Bielorussia. Alla fine, se ne va e Phoebe finisce per avere il cuore spezzato. Il ragazzo poi ritorna in "The One With All The Cheesecakes" nella stagione 7 per breve tempo e Phoebe deve decidere tra vederlo durante l'unica notte in cui sarà lì o proseguire con la sua cena con Joey.

Decide di vedere David, nonostante in precedenza abbia fatto la predica a Joey per aver fatto la stessa cosa. Rivedremo l'attore Azarai a metà della stagione 9 dopo aver terminato le sue ricerche a Minsk. Lo scienziato professa il suo amore per Phoebe, ma a questo punto lei è passata a Mike di cui accetta anche la proposta di matrimonio.

Hank Albert Azaria è conosciuto per essere un abile comico e doppiatore dando voce a numerosi personaggi di fantasia del cartone animato I Simpson tra cui Apu Nahasapeemapetilon (1990-2020), Boe Szyslak, il commissario Winchester, il sovrintendente Chalmers, Carl Carlson e molti altri. Tra le sue comparse cinematografiche più memorabili, invece, vanno segnalate Pretty Woman, Paradiso Peduto, Godzilla, Celebrity, Run Fatboy Run, Una notte al museo 2 - La fuga, I Puffi e I Puffi 2 e l'ultima comparsa è stata ne L'incredibile vita di Norman del 2016.

Per quanto riguarda, invece, le serie televisive prima di Friends ha preso parte a Casa Keaton, Willy, il principe di Bel-Air, Ma che ti passa per la testa?. Dopo il successo di Friends è stato chiamato per Innamorati pazzi, Huff, Free Agents, Ray Donovan, Maniac e Brockmire.

