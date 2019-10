Per David Attenborough la BBC deve cambiare se vuole competere con Netflix e Amazon

David Attenborough è un divulgatore scientifico, voce di documentari reputati tra i migliori di sempre, per esempio Our Planet. Sorta di Piero Angela britannico, Attenborough ha lavorato soprattutto con la BBC e, dall'alto della sua esperienza, ritiene che ci sia bisogno di un cambiamento per competere con servizi come Netflix e Prime Video.

Il conduttore ha espresso qualche preoccupazione per gli sviluppi degli ultimi anni (in particolare lo streaming), che potrebbero rappresentare una minaccia per l'emittente con cui lavora dal 1952. Allo stesso tempo, però, è soddisfatto di vedere come la dirigenza stia provando a essere intraprendente e ad evolversi.



Intervistato da Deadline, Attenborough ha dichiarato: "Lo streaming ha modificato il mercato e ogni emittente, per sopravvivere, deve riflettere su questo. Ciò significa, soprattutto quando sei stata una brava emittente come lo è stata la BBC, che ci devono essere dei cambiamenti nella strategia, per stare al passo con i tempi".

In effetti, ci sono dei piani da parte dei vertici della BBC, ad esempio rinnovando e investendo sul proprio iPlayer, con cui si cercherà di offrire qualcosa di unico e "più umano". Attenborough ha raccontato di sentirsi lieto di vedere come stiano venendo valutate nuove opzioni e sa che non si tratterà solo di battaglia, ma anche di collaborazione con i colossi dello streaming, come nel caso del prossimo documentario naturalista di cui si occuperà, Life in Colour, che sarà prodotto dalla BBC e da Netflix.



