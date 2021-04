David Beckham arriva su Disney+: sarà il conduttore della docuserie Save Our Squad

Anche se qualcuno spera ancora di vedere David Beckham nella stagione 6 di Peaky Blinders, il futuro televisivo dell'ex campione di Manchester United e Real Madrid sembra delinearsi altrove. Lo vedremo tornare infatti sui campetti di calcio dell'East London dove ha giocato da bambino, per una nuova docuserie targata Disney+.

David Beckham sarà il conduttore di Save Our Squad, in cui sarà il mentore di una squadra giovanile in lotta per la salvezza in campionato. La serie è prodotta da Twenty Twenty e dalla casa di produzione di Beckham Studio 99, e vedrà l'ex calciatore (che in Italia ha vestito la maglia del Milan) accompagnare i giocatori, il loro allenatore e la piccola comunità nel viaggio di formazione della vita.

"Questa è una fantastica opportunità per mostrare l'importanza e l'impatto del calcio di base nelle comunità del Regno Unito" ha dichiarato Sean Doyle, responsabile Disney delle serie non-fiction. "La serie sarà emozionante, drammatica, edificante e piena di cuore e coraggio - tutti gli aspetti che David portava sul terreno di gioco."

"È fantastico realizzare Save Our Squad con Twenty Twenty e accendere i riflettori sul tipo di calcio di base che ho vissuto crescendo e che mi ha dato così tanto all'inizio della mia carriera in questo sport" ha aggiunto David Beckham. "Sono stato così fortunato ad avere una carriera da giocatore lunga e di successo, e ora avere l'opportunità di restituire qualcosa a queste comunità come mentore è incredibile. Sviluppare e nutrire giovani talenti è molto importante, ed è fantastico lavorare con Disney+ a questo progetto."