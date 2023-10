David Beckham alla moglie Victoria: 'Non sei nata nella working class, sii onesta'

Steven Fisher dirige la docu-serie Netflix su David Beckham, dal titolo "Beckham". In un’intervista durante le riprese, il calciatore è intervenuto per “correggere” la moglie.

In “Beckham”, Victoria Caroline Adams e David Beckham raccontano la loro relazione, ognuno dal proprio punto di vista. Nel primo episodio della serie, Victoria spiega qual è stato il possibile anello di congiunzione tra lei e David: "Penso che entrambi proveniamo da famiglie che lavorano molto duramente. Entrambi i nostri genitori lavorano molto duramente, siamo una classe operaia". David si intrufola nell’intervista dall'altra stanza e dice a Victoria: "Sii onesta!". "Sono onesta", risponde lei. Ma David controbatte: "Sii onesta”, con la moglie che insiste nell’affermare la sua onestà. A quel punto il calciatore chiede “Con quale macchina tuo padre ti ha accompagnava a scuola?". Sebbene Victoria dica che "non è una risposta semplice" e che "dipende", David ripete la domanda e alla fine Victoria cede, ammettendo: "Ok, negli anni '80 mio padre aveva una Rolls Royce". Il buon David ringrazia la moglie e se ne va tranquillamente.

In un'intervista a Variety, il regista di "Beckham" Fisher Stevens ha dichiarato di aver trascorso più di 30 ore a intervistare David Beckham e 14 ore con Victoria. Non è la prima volta che il calciatore partecipa a uno show tv, e qui potete trovare la nostra recensione di David Beckham: Squadre Da Salvare.