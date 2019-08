David Benioff e D.B. Weiss, creatori di Game of Thrones, firmano un accordo con Netflix

David Benioff e D.B. Weiss, creatori di Game of Thrones, hanno trovato una nuova casa. A distanza di quasi tre mesi da quando Deadline ha rivelato i corteggiamenti nei loro confronti di almeno sei studios per scrivere, produrre e dirigere nuove serie e film, ora è stato svelato che i due hanno firmato un accordo in esclusiva con Netflix.

Nessuna conferma per il momento sui numeri ma Deadline afferma che l'accordo è a nove cifre, esattamente come altri mega-accordi del passato firmati da creatori di show come Shonda Rhimes e Ryan Murphy, entrambi tra l'altro passati da Netflix.

L'accordo per Benioff & Weiss è stato mediato da Gretchen Rush, storico avvocato di una delle coppie più rinomate del mondo televisivo.



Pare che Benioff & Weiss si siano incontrati con Netflix, HBO/WarnerMedia, Disney, Comcast, Amazon e Apple. Alla fine del mese scorso il ventaglio delle scelte si era ridotto a Netflix, Amazon e Disney; ricordiamo che Benioff & Weiss hanno trascorso l'ultimo decennio lavorando alla HBO e concentrandosi completamente sulla celebre serie basata sui romanzi di George R.R. Martin.

Netflix ha confermato a Deadline di aver raggiunto l'accordo. Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, ha dichiarato:"Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai maestri narratori David Benioff e Dan Weiss su Netflix. Sono una forza creativa e hanno deliziato il pubblico di tutto il mondo con la loro epica narrativa. Non vediamo l'ora di vedere cosa porterà la loro immaginazione al nostro team".

David Benioff e Dan Weiss hanno dichiarato:"Abbiamo fatto un bellissimo percorso con HBO per più di un decennio e siamo grati a tutti coloro che ci hanno fatto sempre sentire a casa. Negli ultimi mesi abbiamo trascorso molte ore a parlare con Cindy Holland e Peter Friedlander, oltre a Ted Sarandos e Scott Stuber. Ricordiamo gli stessi fermo immagine degli stessi film anni '80, adoriamo gli stessi libri, siamo entusiasti delle stesse possibilità di narrazione. Netflix ha creato qualcosa di sorprendente e senza precedenti e siamo onorati che ci abbiamo invitato ad unirci a loro".

Benioff & Weiss stanno creando, scrivendo e producendo una delle prossime trilogie di Star Wars, hanno scritto per la Universal un progetto su Kurt Cobain e si sono proposti di adattare la storia di Dirty White Boys per Fox/Disney.

Ora però le priorità saranno i progetti legati al mondo di Netflix. Tra le nuove serie annunciate dal colosso dello streaming anche il serial su Dragon Trainer proprio nell'anno in cui è stato creato il primo centro di produzione nel Regno Unito.