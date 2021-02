David Benioff e D.B. Weiss al lavoro su una nuova serie Netflix: tutti i dettagli

A quasi due anni dalla fine di Game of Thrones, e dopo aver abbandonato la trilogia di Star Wars a favore dell'accordo già preso con la piattaforma di streaming Netflix, David Benioff e D.B. Weiss si imbarcano in un nuovo progetto seriale.

Ancora una nuova serie tv per David Benioff e D.B. Weiss, sempre per il gigante dello streaming Netflix.

Sebbene siano state infatti già annunciate le serie The Three-Body Problem, che vede tra i suoi produttori anche Rian Johnson e Brad Pitt, e la dramedy The Chair con Sandra Oh, Benioff e Weiss sono adesso al lavoro su un altro progetto, un adattamento del romanzo The Overstory di Richard Powers, vincitore del Premio Pulitzer nella categoria Fiction nel 2019.

Secondo la sinossi ufficiale, il libro "racconta la storia di un mondo accanto al nostro che è vasto, interconnesso, magnificamente inventivo e quasi invisibile a noi. Un piccolo gruppo di persone imparerà a vederlo, e sarà attirata dal dispiegarsi di una catastrofe".

Il pilot dell'episodio è stato scritto da Richard Robbins (12 Mokeys, Good Girls Revolt), anche produttore esecutivo dello show assieme a Benioff, Weiss, Powers, Bernie Caulfield e Hugh Jackman.

Non sono state ancora fornite tempistiche sulla produzione e l'arrivo dello show sullo piattaforma, né possibili scelte di casting, ma vi terremo aggiornati.