David Bradley tornerà nei panni del Primo Dottore nel nuovo audio drama di Doctor Who

Dopo la raccolta di quattro racconti con Tom Baker nei panni del Curatore, Big Finish ha annunciato un nuovo audio drama di Doctor Who, The First Doctor Adventures. Questa volta, David Bradley riprenderà il ruolo del Primo Dottore!

In passato, Bradley (conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione ai film di Harry Potter e a Game of Thrones) ha recitato nello speciale Un'avventura nello spazio e nel tempo, biopic in cui ha interpretato l'attore William Hartnell, il primo a recitare come Signore del Tempo. Nello speciale natalizio del 2017, invece, è comparso proprio come il Primo Dottore.



In questa nuova pubblicazione, Bradley ritroverà i suoi colleghi Jamie Glover (Ian Chesterston), Jemma Powell (Barbara Wright), e Claudia Grant (Susan, la nipote del Dottore) e dovrà affrontare alcuni dei nemici più temibili dello show.



Il primo racconto si intitola Return to Skaro ed è stato scritto da Andrew Smith. Gli eventi si svolgono subito dopo quelli del serial The Daleks, del 1963, quando il TARDIS arriva per sbaglio sul pianeta dei suoi acerrimi nemici. Il secondo racconto è Last of the Romanovs, di Jonathan Barnes. In questo caso, il Dottore e i suoi amici si ritrovano davanti a una casa misteriosa il cui abitante altri non è che Nicola II Romanov, l'ultimo imperatore di Russia.



Ricordiamo che i Dalek non torneranno solo nell'audio drama ma, come emerso dai primi dettagli sullo speciale natalizio di Doctor Who di quest'anno, si preparano a dare filo da torcere anche al Dottore di Jodie Whittaker.