David Fincher e Robert Towne al lavoro sulla serie prequel di Chinatown per Netflix

Netflix sta lavorando ad una serie prequel del classico diretto da Roman Polanski, Chinatown, ultimo film americano realizzato dal regista polacco prima del suo definitivo stanziamento in Europa. Il regista David Fincher (Fight Club, L'amore bugiardo - Gone Girl) e lo sceneggiatore del film, Robert Towne, si occuperanno dello script.

Secondo quanto riporta Variety, la sceneggiatura si concentrerà sulle gesta di un giovane Jake J.J. Gittes, durante il suo primo periodo da investigatore privato.

Netflix per il momento si è rifiutata di commentare la notizia.

Chinatown uscì nelle sale nel 1974, con protagonisti Jack Nicholson e Faye Dunaway. Nicholson nel film veste i panni di Gittes, inizialmente assunto per investigare su un adulterio ma in seguito coinvolto in una dinamica ben più ampia. Prodotto da Robert Evans, il film venne diretto da Roman Polanski.



Robert Towne vinse il premio Oscar alla miglior sceneggiatura originale. Nel 1990 venne realizzato un sequel dal titolo Il grande inganno, che vide il ritorno nel cast di Jack Nicholson e alla sceneggiatura di Robert Towne.

Al di là della vittoria per Chinatown, Robert Towne in carriera è stato candidato altre tre volte agli Academy Award; per la miglior sceneggiatura non originale (L'ultima corvé nel 1974 e Greystoke - La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie nel 1985) e per la sceneggiatura originale (per Shampoo nel 1976).

David Fincher ha già lavorato con Netflix come produttore esecutivo per House of Cards - Gli intrighi del potere, come produttore esecutivo e regista di Mindhunter e in qualità sempre di produttore esecutivo per la serie antologica Love, Death & Robots. Fincher è famoso per il suo lavoro sul grande schermo, avendo diretto titoli come Seven, L'amore bugiardo - Gone Girl, Il curioso caso di Benjamin Button e The social network. Gli ultimi due film gli sono valsi due nomination all'Oscar per la miglior regia. Di recente ha diretto il film Netflix, Mank, con il premio Oscar Gary Oldman nei panni dell'autore di Quarto potere, Herman Mankiewicz.

Nel caso la serie su Chinatown dovesse essere prodotta si tratterebbe del secondo film con protagonista Jack Nicholson un adattamento prequel seriale da Netflix, che sta lavorando con Ryan Murphy allo show Ratched, con protagonista Sarah Paulson, che approfondirà la storia della crudele infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Per quanto riguarda Jack Nicholson, pare che Ewan McGregor si sia ispirato al suo Jack Torrance - alcuni cimeli di Shining nel frattempo sono stati messi all'asta - per Doctor Sleep.