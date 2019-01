David Fincher e Tim Miller sono al lavoro su una serie adult animata per Netflix

Il colosso dello streaming ha da poco lanciato una notizia che renderà particolarmente felici quanti seguono e apprezzano il lavoro del regista di Fight Club. Da Tim Miller (Deadpool) e David Fincher (Mindhunter) approderà presto sulla piattaforma Love, Death & Robots, una serie animata antologica.

Il progetto si dividerà in diversi generi, dalla fantascienza al fantasy, passando per l’horror e finanche la commedia. La novità, tuttavia, non sembra arrestarsi solamente nella scelta delle diverse categorie in cui classificare i vari episodi, infatti altrettanta originalità verrà affidata ai diversi formati di animazione, dal tradizionale 2D alla CGI 3D fotorealistica. Ogni segmento avrà una durata di 5 – 15 minuti e sembra che sia destinata ad un pubblico adulto, così come può presumersi dalle immagini che troverete in calce alla notizia. I corti animati saranno frutto della creazione di variegate squadre di filmmaker scelti in tutto il mondo.

In un comunicato stampa Miller si è espresso in questi termini all’annuncio da parte di Netflix dello sviluppo di Love, Death & Robots:

“Love, Death & Robots è il sogno di una vita, capace di combinare la mia passione per l’animazione e gli straordinari racconti. Horror, fumetti, libri e riviste di fantascienza mi hanno ispirato per decenni, ma questi venivano relegati alla marginale cultura di geek e di nerd di cui facevo parte. Sono altamente entusiasta che il panorama creativo sia finalmente cambiato a sufficienza al punto che l’animazione con tematiche adulte sia diventata ora parte di un dialogo culturale ben più vasto”.

I diciotto racconti sono stati pensati dunque per essere delle storie eclettiche in grado di provocare, capaci di spingersi anche al di là dei confini cui il mondo dell’animazione classica ha abituato i suoi appassionati da diverso tempo. Essendo questa una iniziativa di respiro globale, la diversità di voci e il processo creativo che daranno vita a questo progetto saranno senza dubbio interessanti da seguire. Di sicuro ci si aspetta che Love, Death & Robots possa essere una delle offerte d’intrattenimento più ricercate in futuro nel catalogo Netflix.

Per adesso non è stata rilasciata alcuna informazione relativa alla data di distribuzione sul servizio di streaming della seria antologica, pertanto vi invitiamo a seguirci per non perdere i prossimi aggiornamenti.