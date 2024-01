David Gail è morto: la star di Beverly Hills 90210 aveva 58 anni

David Gail, attore divenuto celebre per aver interpretato il fidanzato di Shannen Doherty in Beverly Hills 90210 e il dottor Joe Scanlon nella soap spin-off di General Hospital, Port Charles, è morto a 58 anni, secondo alcuni post in rete e numerose altre agenzie poi prontamente confermata. La sorella di Gail, Katie Colmenares, ha confermato.

"Non c'è stato quasi mai un giorno nella mia vita in cui tu non fossi con me al mio fianco, sempre la mia spalla, sempre il mio migliore amico, pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque [con] me", ha scritto sabato scorso Colmenares su Instagram. "Gli orsi non saranno più gli stessi ma ti terrò così stretto ogni giorno nel mio cuore, splendido, amorevole, sorprendente, feroce essere umano".

La sorella dell'attore ha quindi concluso: "Mi mancherai ogni secondo di ogni giorno per sempre, non ce ne sarà mai un altro". La causa della morte di David Gail non è ancora stata pubblicamente confermata.

In carriera, Gail era subentrato a Michael Dietz nel ruolo del dottor Joe Scanlon di Port Charles nel luglio 1999 e ha mantenuto il ruolo fino all'agosto 2000, quando ha lasciato la soap della ABC. Lo spin-off si svolgeva nella fittizia Port Charles, New York, e presentava personaggi comparsi nel corso di General Hospital come Lucy Coe (interpretata da Lynn Herring), Kevin Collins (Jon Lindstrom), Scott Baldwin (Kin Shriner) e Karen Wexler (Jennifer Hammon/Marie Wilson). La serie aveva introdotto anche nuovi personaggi e un elemento soprannaturale alla storia.

Oltre ai ruoli in Beverly Hills, 90210 e Port Charles, Gail ha interpretato Eddie Bartlett nella serie televisiva Robin's Hoods e Dean Collins nella soap Savannah della WB. Nel corso della sua carriera è apparso in numerosi altri show televisivi, ottenendo il suo primo ruolo come attore nel 1990 per un episodio della sit-com della ABC Growing Pains. Tra le altre partecipazioni televisive di Gail figurano Doogie Howser, M.D., The Round Table, La Signora in Giallo e Matlock.

Proprio quella che era stata la sua fidanzata sullo schermo ora sta lottando per la sua vita: il cancro di Shannen Doherty si è infatti esteso alle ossa e l'attrice sta continuando ad aggiornare i propri fan.

L'ultima partecipazione televisiva di Gail risaliva al 2003, per un episodio della stagione 8 di JAG.