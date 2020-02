David Harbour celebra il suo ritorno in Stranger Things con un meme

Il teaser di Stranger Things 4 ha confermato il ritorno di David Harbour nei panni dello sceriffo Jim Hopper. Ebbene, l'attore ha celebrato la notizia con un meme su Instagram, spiegando che ora l'account potrà tornare a proporne di nuovi.

Nei giorni scorsi, Harbour aveva reagito a caldo al teaser, ma ora si è concesso del tempo per scherzare con un'immagine simpatica, che trovate in calce all'articolo, in cui ci ricorda che il suo personaggio è ancora vivo, a differenza degli altri citati nell'immagine, ossia Billy, Barb, Bob, Alexei, e anche il gatto Mews.

"Sono felice che il gatto è uscito dal sacco e che questo account può continuare a essere al meglio l'account di 'adorati meme', come è sempre stato. Qui c'è il mio preferito. Niente più spoiler. Continuo a godermi la vostra finta sorpresa per il ritorno di Hopper. Avete accettato con molta grazia, compostezza e timido umorismo il mio anno pieno di interviste bugiarde. Niente più bugie. Beh, intendo ad eccezione di 'niente più bugie', perché tanto lo sappiamo tutti...😝🙃🥳" ha commentato Harbour a corredo dell'immagine che ha scatenato l'ilarità dei fan. Cosa ne pensate di questo meme?



Intanto, tra le nuove notizie circa la quarta stagione della serie targata Netflix segnialiamo la promozione di Priah Ferguson a series regular. La giovane Erica Sinclair, la sorellina di Lucas (Caleb McLaughlin), sarà dunque ancora più presente rispetto alla terza stagione, dove è stata protagonista di diverse scene, in particolare in compagnia di Dustin (Gaten Matarazzo), Steve (Joe Keery) e Robin (Maya Hawke).