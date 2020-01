David Harbour sul destino di Jim Hopper: 'Se morisse adesso sarebbe il finale perfetto'

Il finale di stagione di Stranger Things 3 ci ha lasciati col fiato corto e uno smodato hype riguardo l'ancora nebuloso destino di Jim Hopper, personaggio che però secondo l'attore David Harbour potrebbe aver trovato una degna conclusione al suo percorso proprio in questo estremo sacrificio.

Anche Harbour, come l'intero cast di Stranger Things, ha più volte affermato di non conoscere il destino del suo personaggio, ma altrettanto non si può dire per quella che è la personale visione dell'attore:

"Certo, all'inizio della prima stagione è parecchio burbero, sta bevendo, sta cercando di uccidersi e si odia per quello che è successo a sua figlia. Sento che, in un certo senso, quel personaggio doveva morire. Aveva bisogno di fare un sacrificio per riparare al modo in cui aveva vissuto negli ultimi dieci anni e i risentimenti che ha avuto. Per lui era necessario morire".

Con queste dichiarazioni Harbour esprime tutto il suo amore per il ruolo che lo ha aiutato a raggiungere la fama internazionale e, proprio su queste parole, va ad inserirsi la recente confessione dell'attore, che ha condiviso una straziante teoria sull'incerto destino di Hop:

"Se così fosse, dopo la sua morte Jim potrebbe riabbracciare [sua figlia] Sara e rivederla nell'aldilà. Un altro modo di vedere la cosa è che a causa di questa nuova relazione con Undici [Millie Bobby Brown], ha bisogno scrollarsi il passato di dosso e di fare un sacrificio che permetta al suo personaggio di riemergere. Finalmente è stato in grado di prendere davvero un proiettile per un bambino, cosa che non era mai stato in grado di fare perché Sara è morta di cancro. Penso che sarebbe un'ottima chiusura per lui."

Rivederemo Hopper nella prossima stagione? Nulla è ancora certo, ma forse il nuovo trailer di Stranger Things 4 potrebbe contenere un indizio su Jim, mentre i Duffer brothers stuzzicano i fan sul ritorno di Robin.