David Harbour dimostra il proprio affetto per Joyce e Hopper con un dettaglio particolare

Un mese circa è passato dalla pubblicazione su Netflix della terza stagione di Stranger Things con un epilogo che ha lasciato mille dubbi per i fan, che già si chiedono quello che i fratelli Duffer stanno architettando per la quarta stagione dello show. Tra i protagonisti indiscussi della terza stagione si è distinto David Harbour.

La conclusione dello show ha mostrato quella che apparentemente è sembrata la morte dello sceriffo Jim Hopper. I dubbi tra i fan rimangono ma per il momento David Harbour ha pubblicato sui social ricordi del personaggio che si riferiscono al passato.

E più di recente l'attore è stato immortalato con un dettaglio particolare che dimostra il suo smisurato affetto nei confronti di Jopper, termine che indica il rapporto tra Joyce (Winona Ryder) e proprio Hopper.



Nel corso del tour promozionale di Black Widow, David Harbour è stato immortalato al fianco di Salma Hayek, visto che entrambi parteciperanno a due titoli del Marvel Cinematic Universe; Harbour in Black Widow e Hayek in Gli Eterni.

E proprio David Harbour ha voluto ricordare questo particolare pubblicando su Instagram l'immagine, anche con lo zoom, nel quale si vede il fazzoletto nel taschino con la scritta 'Jopper'. La didascalia al post è la seguente:"Anche mentre mi muovo in questo magico mondo dei Marvel Studios con talenti colossali come Salma Hayek...il mio cuore sanguina ancora per loro. E la vita che avrebbe potuto essere".

La morte di Jim Hopper è ancora un mistero per i fan, considerando la scena conclusiva della terza stagione, nella quale molti ipotizzano che si parli proprio di Hopper in un misterioso laboratorio russo.

Nel frattempo su Instagram è comparso anche il divertente crossover di Stranger Things e Sex Education e online il video della lettera di Hopper a Undici.