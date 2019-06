David Harbour: 'L'episodio finale di Stanger Things è il più grande che abbiamo mai fatto'

Manca una settimana al 4 luglio, il giorno in cui sarà disponibile all'interno del catalogo streaming di Netflix la terza stagione di Stranger Things. Un'attesa lunga quasi due anni, ma giustificata da David Harbor che ha assicurato al pubblico che il finale della stagione rappresenta il più grande episodio che abbiano mai girato.

Lo scherzo del cast di Stranger Things a degli ignari fan al museo delle cere non deve trarre in inganno. La nuova stagione, come al solito, sarà caratterizzata da un tono leggero, ma non completamente avulso da situazioni dal forte impatto emotivo. Almeno questo è quello che si può evincere dalla parole dell'attore interprete dello sceriffo Hopper.

Queste sono alcune sue recenti dichiarazioni a proposito dell'episodio finale:

"Si tratta del più grande episodio che abbiamo mai girato. È talmente forte dal punto di vista emotivo perché non sai quello che sta per accadere. Non credo che in passato abbiamo mai girato un episodio più commovente di sempre".

La terza stagione di Stranger Things sarà ambientata durante l'estate del 1985, ma anche questa volta la pericolosa dimensione alternativa del sottosopra non farà dormire sogni tranquilli ai nostri protagonisti.

Queste le parole di Harbour sul sinistro mondo del sottosopra e su quella che si può considerare ormai la nemesi storica della serie, ovvero il Mind Flyer:

"Abbiamo chiuso il cancello interdimensionale, ma lì fuori c'è ancora questa specie di intelligenza che vuole entrare nel nostro mondo. Farà tutto ciò che è in suo potere per riuscirci".

Ha inoltre sottolineato alcuni aspetti del suo rapporto con il personaggio di Joyce (Winona Ryder), e su un suo eventuale corteggiamento "Lui riuscirà ad aprire il suo cuore in un modo diverso dal solito".

In attesa dell'uscita della terza stagione, potete recuperare il video recap degli attori di Stanger Things che fa un riassunto degli eventi più importanti che sono accaduti duranti le prime due stagioni.