David Harbour e Lily Allen sposi: Elvis e hamburger per la star di Stranger Things

Se sul set di Stranger Things le cose tra Jim Hopper e Joyce Byers sembrano finalmente prendere una piega romantica, la vita sentimentale di David Harbour fuori dalla serie Netflix ha appena spiccato il volo. L'attore e la sua compagna Lily Allen si sono infatti sposati poche ore fa e vogliono gridare al mondo il loro "sì".

La coppia di VIP ha pubblicato sulle proprie pagine Instagram alcuni scatti del loro giorno speciale, che ci tengono a condividere insieme a i fan. In calce troverete i post e gli estatici commenti di Harbour e Allen e del loro ospite speciale, purtroppo uno dei pochi ad essere ammesso alla celebrazione a causa del COVID.

I novelli sposi, evidentemente grandi fan di Elvis Presley, hanno infatti chiesto nientemeno che al Re del Rock'n'Roll di celebrare le loro nozze, che si sono svolte in una piccola cappella di Las Vegas lunedì 7 settembre appena dopo l'ottenimento della licenza di matrimonio. Una cerimonia così stravagante non poteva non essere accompagnata da un sontuoso banchetto... Ovvero un hamburger nel più vicino fast food della zona.

"In un matrimonio officiato dal Re in persona, la Principessa del popolo ha sposato il suo devoto, di umili origini, ma che porta con sé un grande cuore e una carta di carta di credito, in una meravigliosa cerimonia sotto i cieli grigi di un Paese nel caos e nel mezzo di una pandemia globale. Il rinfresco è stato servito in un piccolo ricevimento successivo", ha scritto Harbour.

Nel gennaio del 2019 la cantante aveva annunciato la rottura con lo storico fidanzato, il DJ Meridian Dan, ma lei e Harbour sono stati visti insieme per la prima volta solo a gennaio, e successivamente sul set di Black Widow, mentre l'anello di fidanzamento era apparso già in alcune foto condivise dalla Allen a maggio. Per la cantante trentacinquenne si tratta del secondo matrimonio, mentre per l'attore quarantacinquenne è il primo.