David Harbour ha parlato della presenza di Hopper in Stranger Things 4!

Hopper sì, Hopper no. Nella praticamente annunciata quarta stagione di Stranger Things rivedremo ancora una volta l'amato sceriffo di Hawkins o dovremo dirgli addio? Il finale di questa terza stagione è stato piuttosto enigmatico al riguardo.

Se in un primo istante abbiamo dato per certa la morte di Jim, rimasto coinvolto nell'esplosione del macchinario russo che teneva aperto il varco con il Sottosopra, la scena post-credit ci ha lasciati con qualche dubbio in più. "L'americano" di cui parlano i russi potrebbe, infatti, con ogni probabilità essere lo stesso Hopper salvatosi miracolosamente dal disastro.

A parlare dell'eventualità di un suo ritorno nella prossima stagione è stato lo stesso David Harbour: "Sul set ci sono sempre un sacco di discussioni sulle idee per il futuro e su cosa sarebbe bello fare o vedere, ma c'è così tanta roba in questa terza stagione che è meglio godersela, a ciò che verrà dopo ci si penserà poi" ha spiegato Harbour, evitando quindi di confermare o smentire il suo coinvolgimento nei prossimi episodi.

I fan di Stranger Things chiederanno sicuramente a gran voce il ritorno di Jim, personaggio tra i più benvoluti della serie, anche per mantenere accesa la speranza di veder fiorire la storia d'amore tra questi e Joyce. Se la presenza di Hopper è in dubbio, comunque, per qualcun altro sembra invece non esserci speranza alcuna.