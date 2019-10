David Harbour al SNL ha parlato indirettamente del destino di Hop in Stranger Things

In attesa di rivederlo sul grande schermo il prossimo maggio nell'attesissimo Black Widow dei Marvel Studios, dove vestirà i panni di Red Guardian al fianco di Scarlett Johansson, il mitico David Harbour ha presentato ieri un nuovo episodio del Saturday Night Live, parlando anche del destino di Hopper in Stranger Things.

Non che abbia rivelato chissà cosa, ma durante uno sketch a tema Stranger Things dove sono comparsi - tra gli altri - anche Kate McKinnon e Pete Davidson, ad Harbour proprio quest'ultimo chiede "ehi amico, ma alla fine sei morto oppure no...?", e Harbour, balbettando, risponde: "No... cioè, voglio dire, non posso dire nulla. Guardate la prossima stagione per scoprirlo". Potete vedere il divertente filmato del SNL in calce alla notizia.



Vi ricordiamo Netflix ha rinnovato Stranger Things per una quarta stagione, che stando proprio alla tag line e alle intenzioni dei fratelli Duffer sarà ambientata lontano da Hawkins. Scopriremo anche il destino di Hop, dunque, se è lui "l'americano" citato nella scena post-credit dell'ultimo episodio della terza stagione o se è davvero scomparso, sacrificando la sua vita per chiudere il portale verso l'Upside Down.



Stranger Things 4 dovrebbe sbarcare su Netflix il prossimo anno, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale.