David Harbour, la star di Stranger Things difende la moglie sui social: 'Più sex posivity'

Quando l'internet ruggisce, David Harbour è pronto a reagire: la star di Stranger Things si è schierato in difesa della moglie e della sex positivity nel suo ultimo post di Instagram. Ma scopriamo cosa è successo.

Nelle scorse ore, la cantante Lily Allen ha reso pubblico su Instagram il suo ultimo progetto: una collaborazione con la ditta Womanizer per creare un suo personale strumento per il piacere, lanciando anche l'hashtag #IMasturbate, slogan della campagna pubblicitaria dedicata.

Alcuni utenti, però, non sembrerebbero aver visto di buon grado la cosa, perché quest'oggi è arrivato in difesa della moglie David Harbour, con un post riferito proprio al nuovo prodotto sponsorizzato da Lily.

"Ne comprerò uno per mia moglie. A causa di 'norme' arcaiche e idiote, nella società odierna sembra essere difficile parlare di piacere sessuale femminile e sex positivity. Che cosa stupida" ha scritto nella caption l'attore di Black Widow e Stranger Things "Divertitevi. Non perderete la vita, ve lo assicuro. Ve lo dice uno che ha una ricca storia con 'l'amare sé stessi'. So, quindi ve lo scrivo su Instagram".

Allen e Harbour sono recentemente convolati a nozze, con grande gioia del cast di Stranger Things che si è congratulato con la coppia felice.

Intanto, le riprese dello show Netflix proseguono in quel di Atlanta, come confermano anche le più recenti immagini dal set.