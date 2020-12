David Harbour, la star di Stranger Things su Lily Allen: 'É una donna straordinaria'

Sono trascorsi più di tre mesi da quando David Harbour e Lily Allen si sono sposati, e sembra che tutto stia andando alla grande per la coppia. L'attore di Stranger Things in una recente intervista rilasciata a People non ha fatto altro che riempire di complimenti la sua novella sposa, descrivendola come una donna bellissima e incredibile.

"Non ho mai incontrato qualcuno che sia così profondamente gentile come lei. Non mi sono mai sentito così curato e accudito da un altro essere umano. Lei è davvero solo una persona straordinaria, profondamente gentile e adoro questo di lei."

Quanto all'affrontare le due giovani figlie della Allen, Marnie ed Ethel, la star di Stranger Things ha detto scherzando: "Ho una relazione con tre donne che hanno tutte opinioni molto diverse su di me in momenti diversi".

Harbour ha poi aggiunto di sentirsi un uomo migliore da quando ha deciso di compiere questo passo, ma che per molto tempo è stato terrorizzato dall'idea del matrimonio: "Prendere quel tipo di impegno, è stata una cosa enorme per me. Non ho preso in considerazione il matrimonio per gran parte della mia vita. Ti fa sentire un po' più un uomo, ad essere onesti. Mi sento un po' più adulto ora".

L'interprete di Hopper ha rivelato che la nuova vita matrimoniale assomiglia molto ad una sit-com, e di essere rimasto spiazzato da questa scoperta: "Quando vedi una sit-com pensi che quelle cose non passano mai accadere nel corso di un matrimonio e poi quando ci sei dentro ti rendi conto che è tutto vero. É incredibile".

Intanto, arrivano nuove foto dal set di Stranger Things e anche se Harbour non compare in esse, siamo ormai certi che Hopper non sia morto.