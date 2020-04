David Harbour: la star di Stranger Things svela il suo numero per chattare con Hopper

La star di Stranger Things, David Harbour, qualche giorno fa ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram il proprio numero di telefono per consentire ai fan di contattarlo e chattare con lui in questo periodo di quarantena e isolamento. Un'iniziativa imitata qualche giorno fa anche dalla nota star di Arrow, Stephen Amell.

"Dunque, ho questo numero di telefono... Mandatemi un sms (ma per piacere non solo con messaggi del tipo 'Adoro Stranger Things' ma con informazioni su di voi, tipo di dove siete? Qual è il vostro nome su Instagram? Come va con il lavoro? Lo stipendio è ok? Come sta la vostra famiglia? C'è qualcosa che vorreste raccontarmi di voi?) 1917 540 5294. Chiaramente, vista la natura dell'iniziativa che sarà sicuramente più che intensa, è probabile che non riesca a rispondere a tutti, e che possa non vedere alcuni dei messaggi (mi scuso in anticipo se questo sarà il caso) ma cercherò di realizzare un database di fan e amici per vedere se ci sono dei modi semplici per poter restare in contatto e aiutarsi in futuro. Se poi sarò completamente sopraffatto da questa cosa e si rivelerà un disastro totale vi aggiornerò".



Certamente David Harbour in questi giorni sarà stato sommerso dai messaggi impazziti dei fan che vorranno scambiare quattro chiacchiere con la star che interpreta lo sceriffo Jim Hopper nella serie cult di Netflix, Stranger Things, al fianco di Winona Ryder e Millie Bobby Brown.

Come detto, anche Stephen Amell nei giorni scorsi ha pubblicato il proprio numero per poter essere contattato dai fan e chiacchierare con loro in questo periodo di quarantena.

Un'altra star di Stranger Things è in quarantena: Maya Hawke si è avvalsa del supporto del padre Ethan Hawke per girare il videoclip della sua canzone Coverage.