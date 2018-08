David Harbour stuzzica i fan sulla terza stagione di Stranger Things

David Harbour è impegnato nel tour d'interviste che precede la consegna degli Emmy Awards e chiacchierando con Vanity Fair ha risposto a qualche domanda sulla terza stagione di Stranger Things, attesa su Netflix nel 2019. Harbour tornerà nel ruolo dello sceriffo Jim Hopper, un personaggio molto amato dai fan della serie.

Durante l'intervista è stato chiesto a David Harbour quali retroscena dovremmo aspettarci su Hopper nella terza serie di episodi di Stranger Things:"Per quanto riguarda Hopper, tutte le cose che abbiamo visto nella prima stagione e nella seconda stagione sono arrivate ad un punto critico all'inizio della terza stagione. Questo per Hopper è un anno di vera vita domestica. Undici è stata riconosciuta, ha un certificato di nascita. Fa parte del mondo, in qualche modo. Ed è proprio il modo in cui Hopper si occupa di questioni domestiche..potrebbe rivelarsi più bravo nelle questioni quotidiane".

Inoltre a David Harbour è stato chiesto di una potenziale storia d'amore fra Jim Hopper e Joyce (Winona Ryder):"Nella stagione 2 rivive l'esperienza precedente da padre e capisce davvero come prendersi cura della bambina. Lo abbiamo visto come papà, come poliziotto ma non l'abbiamo mai visto relazionarsi da uomo con una donna. Mi piacerebbe vederlo".

La terza stagione di Stranger Things ritroverà Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers, David Harbour nei panni di Jim Hopper, con Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Millie Bobby Brown (Undici), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Cara Buono (Karen Wheeler), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Dacre Montgomery (Billy) e Sadie Sink (Max). Insieme a loro anche Maya Thurman-Hawke (Robin), Jake Busey (Bruce), Francesca Reale (Heather) e Cary Elwes (Kline).

La serie è stata creata dai fratelli Duffer, produttori esecutivi e registi insieme a Shawn Levy, Dan Cohen e Iain Patterson.

Stranger Things è una produzione Netflix. La data d'uscita ufficiale non è stata ancora comunicata ma non sarà prima dell'estate 2019.