David Harbour in Warhammer 40.000? L'attore conferma di essere fan del gioco

David Harbour si aggiunge al folto gruppo di membri del mondo dello spettacolo appassiona di Warhammer 40.000. A rendere nota la cosa è stata la moglie dell'attore, la cantante Lily Allen, che ha postato una storia Instagram in cui Harbour ha tra le mani una miniatura del gioco.

Si è iniziato ad parlare con un pò più di insistenza del gioco solo dopo l'annuncio di Amazon Studios della creazione di una serie tv con Henry Cavill su Warhammer 40.000. I ranghi di fan cresceranno sicuramente nei prossimi anni soprattutto grazie alla portata di questo progetto che sembra sia il colpevole della scelta di Cavill di lasciare il ruolo di Geralt in The Witcher. Nonostante i fan non abbiano preso bene la cosa, sembra che l'attore abbia nuove prospettive per la sua carriera.

Che l'amore per Warhammer 40.000 possa portare anche David Harbour nella serie? Nulla è impossibile soprattutto guardando il tipo di storia, tra il fantasy e la fantascienza, che si dovrebbe cercare di raccontare. L'universo del gioco da modo di esplorare diverse varietà di eroi, antieroi e esseri di natura diversa. L'universo sembra avere tantissimi fan in giro per il mondo e il modo in cui Amazon sta lavorando su prodotti fantasy potrebbe riuscire ad assicurare una serie di qualità.

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla serie, si sveliamo da cosa è tratta la serie di Warhammer 40.000 e come potrebbe arrivare sul piccolo schermo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!