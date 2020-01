David Harewood di Supergirl anticipa un elemento importante della serie

Il nuovo trailer di Supergirl ha mostrato a tutti il mondo post-Crisi, ma le sorprese per i fan dei fumetti DC non sono ancora finite, come potete leggere in questa intervista a David Harewood, interprete di J'onn J'onzz.

Parlando ai microfoni di ComicBook.com l'attore britannico ha rivelato quali sono secondo lui le caratteristiche principali del suo personaggio: "Penso che J'onn sia un personaggio onesto e coraggioso, così è come cerco di interpretarlo io. Non penso che per lui ci saranno dei grandi cambiamenti, sarà la solita storia. Però dopo la Crisi sarà costretto a lavorare con gli altri supereroi. Lo vedrete domenica, stare con gli altri lo porterà a capire di doversi creare uno spazio suo al di fuori del DEO. Mostreremo una nuova location, uno spazio chiamato Tower, in cui J'onn lavorerà con gli altri e la Justice League".

I fan hanno subito iniziato a ipotizzare cosa intendesse David Harewood quando ha parlato della torre, secondo molti infatti si tratta della celebre Justice League Watchtower. Gli eventi andati in onda nel corso del crossover hanno portato tutti i protagonisti dell'Arrowverse a vivere sulla stessa Terra, per questo non ci stupirebbe se la nuova location fosse confermata come quella ipotizzata dagli appassionati.

Se non lo avete ancora letto vi segnaliamo la nostra analisi della prima metà di Supergirl 5.