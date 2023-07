David Hasselhoff compie 71 anni: 'Baywatch? Non ero contento della direzione presa'

Il compleanno di David Hasselhoff ci riporta immediatamente indietro di una trentina d'anni, quando il nostro dava volto al leggendario Mitch Buchannon di Baywatch: da allora ne è passato di tempo, e il buon David, che oggi compie 71 anni, non ha motivo di nascondere di non aver provato troppo dispiacere alla chiusura dello show.

L'attore, oltre a rivendicare un ruolo di una certa importanza addirittura nella caduta del Muro di Berlino, ha infatti ammesso senza troppi giri di parole di non esser stato felice della deriva presa dalla serie con Pamela Anderson nel corso delle sue ultime stagioni (Baywatch, ricordiamo, andò in onda dal 1989 al 2001).

"La mia reazione fu tipo: 'Ci sono stato, ho dato il mio contributo. Undici anni sono abbastanza, ora non è più lo stesso show'. Non ero molto felice della direzione presa dalla serie" furono le parole dell'attore, che comunque non mancò di riconoscere a Baywatch i suoi meriti: "Al di là del suo valore come prodotto di intrattenimento, Baywatch ci ha arricchiti e in qualche modo ha aiutato a salvare delle vite".

