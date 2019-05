Anche David Hasselhoff nell'episodio speciale di SpongeBob per il 20° anniversario. Foto

La serie animata di SpongeBob è ormai finita da anni, anche se la Nickelodeon sta pensando ad alcuni spin-off, ma per il 20° anniversario del cartone animato creato dal compianto Stephen Hillenburg si è pensato a uno speciale episodio live-action che vedrà, tra gli altri, anche il ritorno di David Hasselhoff.

Per chi non lo sapesse, l'indimenticabile e amatissimo interprete di Mitch Buchannon in Baywatch aveva partecipato nel 2005 a SpongeBob - Il film, apparendo come un vero deux ex machina alla fine del film animato per riportare i nostri eroi sani e salvi a Bikini Bottom. È stata una delle guest star più amate di sempre dell'intera storia del franchise, e adesso è pronto a tornare per rendere omaggio alla serie per il suo ventesimo compleanno.



Parlando ai microfoni di Entertainment Weekly, che ha anche pubblicato un paio di foto dell'evento, proprio Hasselhoff ha dichiarato: "Dopo aver fatto quel cameo, i bambini di tutto il mondo hanno cominciato a riconoscermi grazie al film. È davvero fantastico tornare adesso per far parte di questo 20° anniversario". Nell'episodio speciale, SpongeBob e Patrick si riuniscono a David dopo un bus tour.



Hasselhoff condividerà diverse scene anche con l'attore Tom Kenny, che per l'episodio si dividerà in tre come doppiatore di SpongeBob, interpretando il Pirata Patchy e vestendo i panni della controparte in carne e ossa di SpongeBob, un cuoco del ristorante Trusty Slub (potete vederlo nelle foto). Kenny ha dichiarato a EW: "Entrare sul set del Trusty Slab e recitare con amici e membri del cast è stata davvero un'esperienza extra-corporea. I fan adoreranno tutto questo".



Sia Hasselhoff che Kenny, infine, hanno voluto ricordare Hillenburg. Dice la star di Baywatch: "Questo 20° anniversario sarà anche un tributo alla sua grande memoria". Kenny invece è più commosso: "Steve mi ha dato il dono di una vita chiedendomi di prestare la mia voce al suo alter ego poroso, SpongeBob. Ha cambiato la mia vita e quella di tantissime persone".



SpongeBob's Birthday Big Blowout andrà in onda su Nickelodeon il prossimo 12 luglio.