David Hasselhoff, la star di Supercar mette in vendita la sua KITT

La KITT, l'iconica auto futuristica guidata da David Hasselhoff in Supercar è stata messa all'asta. L'offerta più alta giunta sino ad ora è di $ 450.000 ma, cè ancora tempo di partecipare in quanto i giochi si chiuderanno il prossimo 23 gennaio.

I tantissimi fan della serie anni '80 hanno sperato di poter guidare prima o poi quella straordinaria auto dotata di un'incredibile intelligenza artificiale e, sembra che quel sogno stia finalmente per diventare realtà. Inoltre il fortunato vincitore dell'asta potrà incontrare personalmente l'interprete di Michael Knight e conoscere tutti i segreti di quella vettura che ha combattuto tante battaglie contro le forze del male.

Tra l'altro, David Hasselhoff ha di recente parlato di un possibile reboot di Supercar: "Non posso dare ancora molte informazioni in merito. Il ragazzo che lo scrive è un grande fan di Supercar. Mi ha mandato una foto di lui nella celebre auto. Il suo nome è T.J. Fixman. Non so precisamente cosa stiano facendo, so solo che non è un nuovo Knight Rider, ma una sua continuazione. Vogliono fare una sceneggiatura che abbia la mia approvazione. Che ci sia dentro o no. Ma non ne so ancora molto".

Alcuni anni fa, Hasselhoff voleva realizzare un film dedicato a Supercar, ma il progetto non è mai andato in porto.