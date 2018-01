David Letterman intervista Barack Obama in una clip del suo nuovo show

Nel maggio 2015 è andata in onda l'ultima puntata del suo, ma a distanza di pochi anni uno degli anchorman più irriverenti che la storia della tv abbia conosciuto farà ritorno sul palcoscenico offerto da. Curiosi di sapere chi saranno gli ospiti del nuovo show?

Ad aprire le danze Venerdì 12 gennaio sarà il 44° Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama. Dal mese di Febbraio fino a Giugno ospiti del calibro di George Clooney, Malala Yousafzai, Howard Stern, Jay-Z e Tina Fey avranno modo di conversare per circa un'ora con David Letterman in un'intervista che terrà incollato lo spettatore allo schermo. Oggi vi mostriamo una clip in cui l'ex Presidente democratico racconta nello studio del conduttore un aneddoto immortalato in una fotografia che lo vede ballare sulle note cantate da Prince in persona alcuni mesi prima di morire.

Non c'è bisogno di presentazioni, questo il titolo ufficiale del serial che vedremo presto sulla piattaforma streaming, è prodotto da RadicalMedia e dalla Worldwide Pants, compagnia americana di produzione fondata dallo stesso Letterman.