David Letterman, standing ovation per il ritorno al Late Show dopo 8 anni

La scorsa notte è stato celebrato un importante avvenimento televisivo, ovvero il ritorno di David Letterman al Late Show che ha condotto per circa 23 anni prima di lasciare il posto a Stephen Colbert e ritirarsi. Il popolare conduttore americano è stato quindi accolto da una doverosa standing ovation in quello che è stato il suo studio per anni.

L'ex conduttore del late-night show è tornato all'Ed Sullivan Theater ed è stato accolto con una standing ovation dal pubblico presente, compreso il suo successore Stephen Colbert. "Signore e signori, il mio ospite di stasera non ha certo bisogno di presentazioni", ha detto Colbert introducendo Letterman. "Diamo il bentornato all'Ed Sullivan Theater al signor David Letterman".

Quando Letterman è entrato sul set, la folla ha applaudito senza fermarsi mentre il comico si godeva tutto l'amore di quello che una volta era il suo pubblico.

"Wow! Che ne dite?" Ha detto Letterman mentre il pubblico continuava ad acclamarlo. Quando il pubblico ha iniziato a cantare il nome di Letterman, il comico ha chiesto a Colbert: "Cos'è successo? Cosa stanno facendo adesso?". Il pubblico non ha fatto altro che aumentare il volume e Letterman ha detto: "Ci saranno problemi?".

A un certo punto Letterman ha guardato l'orologio dopo il suo prolungato benvenuto. Quando Letterman si è seduto ha chiesto a Colbert di "tenere sotto controllo la sua gente". È stata la prima volta che Letterman è tornato al late-night show della CBS dopo aver lasciato il programma nel maggio 2015 dopo 23 anni di conduzione ininterrotta.

Dal suo addio, Letterman ha condotto una serie di interviste su Netflix intitolata My Next Guest Needs No Introduction. Al momento la serie è composta da quattro stagioni, ciascuna con prestigiose interviste a varie personalità della nostra cultura, da Barack Obama a George Clooney, da Malala Yousafzai a Robert Downey Jr.

In uno speciale realizzato nel dicembre 2022, Letterman ha intervistato Volodymyr Zelenskyy, mentre era già in corso il conflitto armato tra Ucraina e Russia.