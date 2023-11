David Letterman torna al Late Show! È la prima volta dal suo ritiro

Otto anni e mezzo fa, David Letterman annunciò il suo ritiro dalla condizione del The Late Show, lasciando il posto al suo successore, Stephen Colbert, ancora oggi al timone del programma. Lunedì 20 novembre, Letterman tornerà per la prima volta dal suo addio in quello che è stato il suo studio, l'Ed Sullivan Theater, come super ospite dello show.

Il Late Show with David Letterman, in onda sulla CBS, è stato lanciato nel 1993 dopo il clamoroso addio di Letterman alla NBC. Ha accolto Colbert nello show nell'aprile 2015, dopo che il presentatore del Colbert Report era stato nominato nuovo conduttore del Late Show.

Da quando ha lasciato il Late Show nel maggio 2015 dopo 23 anni di conduzione, due anni dopo Letterman è tornato con il suo show Netflix, My Next Guest Needs No Introduction.

Nell'annunciare la sua partecipazione al programma, Colbert ha fatto impazzire la folla dei presenti nello studio quando ha pronunciato il nome dell'ospite che arriverà il 20 novembre: "Sarà con noi mister David Letterman".

Detto questo, Letterman non si è trasformato esattamente in un recluso da quando ha lasciato il Late Show. Oltre ad avere il suo show su Netflix, negli ultimi anni è stato ospite di altri late night show, tra cui il Jimmy Kimmel Live! e il Late Night With Seth Meyers. Ha anche partecipato al documentario Disney+ Bono and The Edge: A Sort of Homecoming With David Letterman, in cui il cantante e il chitarrista degli U2 hanno ripercorso la loro storia, le loro collaborazioni e la cultura irlandese che li ha plasmati.

Letterman e l'ex bandleader del Late Show Paul Shaffer hanno anche recentemente annunciato che metteranno in palio il tendone del Late Show With David Letterman nell'ambito di un'iniziativa di beneficenza per Habitat for Humanity.