David Lynch dirigerà la serie dal titolo provvisorio Wisteria per Netflix

David Lynch, scrittore, regista e produttore che è forse meglio conosciuto per il suo lavoro in Twin Peaks, scriverà e dirigerà una serie per Netflix dal titolo provvisorio Wisteria.

Nel numero 1222 di ProductionWeekly, è menzionato un progetto di David Lynch dal titolo provvisorio "Wisteria". Se vogliamo cercare un significato, il titolo richiama le piante rampicanti della famiglia delle Fabacee, note col nome comune di glicine che si trovano in giro per il mondo.

L'elenco afferma anche che la produzione dovrebbe iniziare a maggio 2021, a meno di ritardi causati dal COVID-19, e che le riprese saranno effettuate nei Calvert Studios di Los Angeles. Lynch scriverà e dirigerà la serie con Sabrina S. Sutherland come produttrice. Sutherland ha lavorato a numerosi progetti, tra cui Twin Peaks: The Missing Pieces del 2014.



Questo è tutto ciò che sappiamo per ora in attese di conferme da Netflix o dallo stesso David Lynch.

Appena un mese fa, alla domanda se avesse in cantiere un nuovo progetto, rispose che per il momento si stava godendo l'isolamento. Forse stava cercando di depistarci mentre si dedicava alle previsioni del tempo sul suo canale YouTube. C'è da dire che il geniale regista non è nuovo sulla piattaforma di streaming, nel gennaio scorso era stato pubblicato il corto What Did Jack Do? realizzato nel 2016 che lo ha visto sceneggiatore, regista, montatore, scenografo e autore della colonna sonora.