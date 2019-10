E se David Lynch fosse al lavoro per una quarta stagione di Twin Peaks?

I fan di Twin Peaks sono in fermento per alcune voci che hanno iniziato a circolare su Internet, secondo cui David Lynch starebbe lavorando in gran segreto alla quarta stagione della serie culto. Tutto è nato da un post pubblicato su Twitter dall'account ufficiale dell'Hollywood Horror Museum.

"Qualcuno che sappiamo essere ben informato sta lasciando venir fuori qualcosa di molto interessante sul futuro di Twin Peaks" recita il tweet. E considerato che la figlia di David Lynch, Jennifer, è nel consiglio di amministrazione del museo, il messaggio è diventato subito molto credibile per i fan.

Al sibillino post sono ne sono seguiti altri da parte di alcuni attori del cast, che letti in quest'ottica non fanno che confermare l'ipotesi. Michael Horse, il vice sceriffo Hawk, ha pubblicato su Instagram una foto in cui al suo personaggio viene intimato di stare zitto. Kyle MacLachlan, che interpreta fin dal 1990 il protagonista Dale Cooper, ha postato su Twitter una sua foto in bianco e nero, scrivendo nella didascalia: "Adoro questo abito di sartoria, ma stamattina sto sicuramente pensando... alle ciambelle". Un chiaro riferimento al personaggio di Cooper, che ne è ghiotto.

C'è del vero o sono voci messe in giro ad arte per confondere le acque e attirare l'attenzione? E se fosse davvero così, si tratta di una nuova stagione di Twin Peaks? Sarà invece uno spin-off? O magari un film, come Fuoco cammina con me?

La serie revival prodotta per Showtime ha fatto registrare numeri deludenti suscitando tra gli altri il parere negativo di Alan Moore. L'ultima volta che David Lynch ha parlato di Twin Peaks è stato per annunciare l'arrivo di un cofanetto speciale.