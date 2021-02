David Lynch promette novità, ma poi beffa i fan sul web: il suo annuncio

Stavolta ci avevano sperato in molti: nella giornata di domenica, David Lynch aveva promesso un importante annuncio per oggi, lunedì 1° febbraio, sul suo canale YouTube, dove il regista si dedica per lo più a scarni bollettini meteo e al "rito" dell'estrazione di una pallina da bingo da un barattolo e della successiva declamazione del numero.

Le aspettative dei fan erano alte: c'era chi sperava in novità sulla sospirata quarta stagione di Twin Peaks, chi nell'annuncio di un nuovo progetto, chi attendeva l'uscita di un nuovo album in studio, dopo quello realizzato nel 2018 in collaborazione con lo storico compositore di colonne sonore Angelo Badalamenti.

Niente di tutto questo: David Lynch, oltre che un visionario regista, si è dimostrato ancora una volta abile nell'arte della beffa, se non un vero e proprio troll. L'annuncio, infatti, è che... continuerà a pubblicare le previsioni del tempo!

Nel video, disponibile anche all'interno della notizia, David Lynch spiega infatti che inizialmente aveva intenzione di concludere i suoi bollettini, ma che grazie ai commenti degli iscritti al suo canale YouTube ha cambiato idea. I messaggi dei fan, continua il regista di Velluto blu, sono così gentili e carini da averlo indotto a continuare. Così, indipendentemente dal clima di oggi, David Lynch augura a tutti una giornata di "cielo azzurro e sole splendente" e rimanda al suo prossimo video.