David Lynch, il regista di Twin Peaks si è dato alle previsioni del tempo: il video

Da un regista bizzarro e visionario come David Lynch i fan hanno imparato ad aspettarsi di tutto. E proprio in virtù di questa sua caratteristica è difficile sorprendersi dall'ultima trovata del regista de I segreti di Twin Peaks. Lynch su YouTube ha deciso di fornire un bollettino meteorologico del clima recente a Los Angeles.

Nelle sue previsioni meteo, Lynch spiega agli spettatori che le condizioni del tempo saranno relativamente nebbiose, e ha augurato agli spettatori di trascorrere una buona giornata. Il regista di Velluto Blu non ha chiarito se il video è stato soltanto il primo di una serie di altri bollettini meteo oppure se si è trattato di un solo episodio.



David Lynch è uno dei registi più influenti e apprezzati in tutto il mondo, autore di film diventati degli autentici cult, quali Mulholland Drive, Eraserhead - La mente che cancella, The Elephant Man, Cuore selvaggio, Strade perdute e Inland Empire, oltre all'iconica serie tv I segreti di Twin Peaks, composta da due stagioni e da una terza di recente produzione nel 2017.

Poco tempo fa David Lynch si è espresso così sulla possibilità di vedere una quarta stagione di Twin Peaks:"Ci sono tutti questi rumor, ma posso dirvi che non c'è niente di concreto al riguardo. Si tratta solo di voci, ed anche se fossero fondate, non si sta muovendo nulla". Una dichiarazione in pieno stile David Lynch, dove ogni possibilità sembra rimanere aperta.

Lynch ha smentito Twin Peaks 4 ma le sue parole lasciano comunque un alone di mistero intorno all'effettivo contenuto delle sue dichiarazioni.

Nel corso della quarantena David Lynch ha invitato le persone a riscoprirsi creative durante l'isolamento causato dalla pandemia.