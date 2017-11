David Lynch su un'altra stagione di Twin Peaks? A Hollywood, "mai dire mai!"

ha parlato dell'eventualità di tornare nuovamente sul piccolo schermo con Twin Peaks , che è andata in onda proprio quest'anno con la nuova stagione.

Molti, dopo aver visto la serie quest'estate, si sono chiesti qualcosa riguardo il finale di stagione, che ha lasciato dei punti interrogativi relativi all'Agente Dale Cooper; il che fa sperare in un ritorno di Twin Peaks, prima o poi, per fugare i dubbi e dare risposte, quantomeno.

Il creatore della serie, David Lynch, ha detto che, quando si parla di un prodotto famoso come Twin Peaks, radicato nell'immaginario collettivo molto profondamente, Hollywood è sempre pronta ad aprire le porte ad eventuali ritorni. Quindi, per lui, "mai dire mai"!

Le parole di Lynch, che ha rilasciato un'intervista a The Hollywood Reporter, sono state come sempre velate da un alone di mistero, alla sua maniera:

"Io no lo so (se tornerà la serie). E' troppo presto per dirlo adesso. Ma ho imparato che non bisogna mai dire mai. Non dico cose così in genere. Ma sapete, dico sempre che c'è sempre spazio per i sogni."

Ci sono voluti ben 26 anni prima Lynch e il co-creatore della serie, Mark Frost, rilasciassero The Return, e quindi, se sono proprio loro a lasciare le porte aperte per vedere nuovamente Cooper, Audrey Horne, o lo Sceriffo Truman, possiamo sperare che non ci facciano aspettare un altro quarto di secolo.

La sinossi della serie: "Vincitrice di un Golden Globe come Migliore serie televisiva drammatica nel 1991 e classificata tra le migliori serie tv di tutti i tempi da TIME, Entertainment Weekly e TV Guide, Twin Peaks segue le vicende di un tranquillo paese nel Nord America sconvolto dopo la scoperta dell’omicidio di Laura Palmer. Le indagini di questo caso scateneranno una serie di eventi inquietanti con riscontri catastrofici per la cittadina. Del cast della serie fanno parte Kyle MacLachlan, Michael Ontkean, Sheryl Lee, Sherilyn Fenn, Lara Flynn Boyle, Mädchen Amick, Dana Ashbrook, Richard Beymer, Ray Wise, Peggy Lipton e Warren Frost."

Voi che ne dite? Vorreste vedere ancora di Twin Peaks? La serie è attualmente disponibile nella sua interezza su Showtime Anytime.