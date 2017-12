David Mazouz ha rivelato che vorrebbe veder comparire in Gotham un giovane Clark Kent!

Sebbene la serie diabbia portato sui nostri schermi una ricca selezione di criminali e antagonisti anche piuttosto convincenti, lo show esita ancora ad introdurre qualche eroe di casa. Una delle star del serial, tuttavia, avrebbe più di qualche idea su come presentare agli spettatori lae addirittura...

Durante una recente intervista, David Mazouz, che nel serial interpreta il giovane Bruce Wayne, avrebbe infatti rivelato che gradirebbe almeno un easter egg con protagonista l’alter-ego di Superman, il futuro migliore amico del proprio personaggio.



“L’ho detto fin dall’inizio, e sebbene potrebbe non accadere mai, trovo che sarebbe davvero bello includere nello show un easter egg con Clark Kent. Basterebbe anche solo una scena nella GCPD con Bullock che legge il giornale e trova un articolo intitolato ‘Giovane Uomo a Metropolis salva un autobus pieno di ragazzi’. Non c’è bisogno che se ne parli [direttamente], ma basta lasciarlo sul giornale. Oppure, se gli sceneggiatori volessero metterci un pizzico di creatività, Clark Kent potrebbe fare un salto a Gotham e instaurare un rapporto di amicizia con Bruce Wayne. Trovo che sarebbe ancora più bello!”



Incalzato invece sulla possibilità che lo show presenti altri componenti della futura Batfamiglia, Mazouz avrebbe risposto: “In questo momento, Robin avrà probabilmente tre anni circa, di conseguenza potrebbe non essere interessante. Nei fumetti, la Batmiglia è immensa. Mi piacerebbe molto vedere qualcosa che si avvicinasse anche solo lontanamente alla Batmiglia.”



Gotham tornerà su Fox nel 2018.