David Mazouz ha un'idea per far incontrare Gotham con L'Arrowverse!

La star di Gotham , prefigura un altro episodio dicome un modo per lo show delladi incrociarsi con l'affermato universo. L'attore interpreta uno dei principali protagonisti della serie,, mentre vive le conseguenze della tragica morte dei suoi genitori, tempo prima di assumere l'identità di

La CW ha il grappolo principale delle offerte per il piccolo schermo dell'universo Dc Comics con serie come Arrow, The Flash e DC's Legends of Tomorrow, e mentre Supergirl era inizialmente una produzione CBS, alla fine è passata anche lei a The CW e si è unita al gruppo.

Gotham è l'unico programma TV che deve ancora imbarcarsi sull'Arrowverse, ma va considerato che è prima di tutto un prequel e che, in secondo luogo, va in onda su una diversa rete televisiva. Detto questo, Mazouz ha un'idea piuttosto ingegnosa su come colmare il divario tra la fase pre-Batman di Bruce Wayne e il mondo DCTV dell'Arrowverse.

Parlando con Comicbook.com, l'attore sedicenne era così entusiasta della possibilità di un crossover tra Gotham e l'Arrowverse che ha persino inventato un modo per poterlo realizzare. Il suo piano riguarderebbe il The Flash di Grant Gustin, visto che Scarlet Speedster è una parte fondamentale per far funzionare la sua idea:

"Prima di tutto, se ci sarà un crossover, verranno loro a Gotham. È un must, perché nessuno a Gotham può ancora viaggiare nel tempo. ...Forse potrebbe esserci un altro tipo di Flashpoint in cui Flash corre indietro nel tempo e va a Gotham e forse cerca di fermare l'omicidio dei genitori di Bruce Wayne. Forse non il tradizionale Bruce Wayne viene assassinato e Thomas diventa la cosa di Batman, ma qualcosa del genere in cui tutto il mondo viene colpito e tocca a Flash aggiustare le cose a Gotham."

Poi di nuovo, solo perché qualcuno può fare qualcosa non significa che dovrebbe farlo, e pensiamo che Barry lo abbia imparato nel modo più duro quando ha subito le conseguenze della sua audace mossa per entrare nel mondo di Flashpoint. Ora che è un uomo sposato, non siamo sicuri di quanto sia disposto a tornare indietro nel tempo e rischiare di perdere il tipo di vita che ha con Iris, non che attualmente si trovi in ​​un posto molto migliore.

È interessante notare come la motivazione di Mazouz per l'evento sembri simile a ciò che Barry voleva ottenere quando, all'inizio, era tornato indietro nel tempo per impedire l'omicidio di sua madre. Ha persino una trama "familiare" nell'arco di fumetti di Flashpoint, come cita il giovane attore. Ma con l'intricata narrativa che la sua idea comporta, è difficile che questa possa esaurirsi in un paio di episodi o in una singola puntata -come accade per la maggior parte dei crossover dell'Arroverse.

Purtroppo, senza l'approvazione dei piani alti Fox e The CW, l'idea non andrà mai in onda per la fruizione (senza contare il discorso Disney/Fox). Per ora è sicuro che Gotham e il resto dell'Arrowverse rimarranno separati l'uno dall'altro.

Gotham tornerà nel 2018 con "Pieces of a Broken Mirror" su FOX.